Володин пожелал России укрепления и преодоления вызовов в 2023 году

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с наступающим Новым годом и пожелал стране укрепления и преодоления вызовов в 2023 году.

В публикации в своем телеграм-канале политик подвел итоги уходящего года. Достижениями России в 2022 году, в том числе, стали снижение уровня безработицы до 3,7% и рекордный сбор зерновых культур в 150 миллионов тонн.

"Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье – счастье и благополучие", – написал политик.

Россиянам Володин пожелал крепкого здоровья и всего самого доброго.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам состоится, как и прежде, в традиционном формате. По словам представителя Кремля, изменений в части обращения российского лидера в жителям страны не ожидается.

До этого Путин рассказал, что планирует встретить Новый год в кругу семьи. Российский лидер также сообщил, что посмотрит собственное обращение к жителям по телевизору.



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