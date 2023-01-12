Фото: TACC/Eduard Korniyenko

В ДНР заявили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре. Об этом сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала Россия 1.

"Там (в Соледаре. – Прим. ред.) уничтожено порядка пяти бригад, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", – сказал Гагин.

По словам эксперта, в том месте находились боезапасы для войск Украины. Скорее всего, запасы боекомплектов достанутся российским вооруженным силам, добавил Гагин.

"Сейчас высвободятся достаточно серьезные силы после взятия Соледара, высвободятся силы на Артемовск. Наши вооруженные силы сейчас будут наращивать как раз силы на этом направлении и развивать этот успех, который уже достигнут", – сказала Гагин.

Он отметил, что Соледар и Артемовск являются важными точками к Краматорску и наступлению на Славянск. По словам эксперта, Славянск и Краматорск – это сложные объекты для штурма, так как Вооруженные силы Украины готовились и отступили туда всеми силами. Эти города сделали почти крепостями, добавил Гагин. Однако Гагин уверен в успехе ВС РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал действия солдат РФ по взятию Соледара, назвав их работу героической и самоотверженной. Песков подчеркнул, что на территории Соледара и иных направлениях российские солдаты проделали большую работу.

Военный из ЛНР прокомментировал положение российских войск в районе Соледара

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