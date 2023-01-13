Житель Соледара рассказал о колоссальных потерях ВСУ в городе

Фото: Минобороны РФ

Житель освобожденного Соледара в ДНР сообщил об огромных потерях ВСУ в городе. Об этом пишет РИА Новости.

"Потери огромные. Даже на земле (тела. – Прим. ред.) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно", – рассказал он.

Житель поделился, что тела погибших бойцов ВСУ никто не забирал. Он подчеркнул, что в украинских войсках были как контрактники, так и добровольцы, а также мобилизованные.

По словам жителя, украинское командование пускает мобилизованных вместе с контрактниками, чтобы избежать дезертирства и самовольной сдачи в плен.

Ранее солдат ВСУ в Соледаре заявил, что командование бросило его подразделение. Он уточнил, что его подразделение осталось без еды, а соседние подразделения отступили.

Об освобождении Соледара ранее заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Глава ДНР Денис Пушилин впоследствии уточнил, что в городе еще есть очаги сопротивления, зачистка данного населенного пункта продолжается.

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