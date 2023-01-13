В США предрекли тяжелый год для Украины

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Украину не ожидает ничего хорошего в 2023 году, стране будет нечем ответить на российские подкрепления из мобилизованных. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News.

"Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме", – сказал он.

По мнению эксперта, большая часть военной техники Запада, поставленной на Украину, уже уничтожена. Он считает, что новые поставки военной помощи прибудут слишком поздно для того, чтобы оказать влияние на ход боев.

Кроме того, Риттер отмечает, что потери Украины намного превышают возможности страны мобилизовать и обучать замену. По его словам, когда все российские мобилизованные, вооруженные лучшим российским оружием, окажутся в зоне конфликта, Украине будет нечем ответить.

Ранее один из командующих украинской армией в Артемовске заявил о больших потерях ВСУ. До этого Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений ВСУ под Соледаром.

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