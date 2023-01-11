Арестович заявил о бегстве украинских подразделений под Соледаром

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений ВСУ под Соледаром. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов).

"Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут", – сказал он.

Арестович подчеркнул, что соседям сбежавших подразделений "как правило, становится очень грустно".

Ранее о том, что вся территория города Соледар взята под контроль силами ЧВК "Вагнер" заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что единственными подразделениями, участвовавшими в штурме города, были бойцы его ЧВК.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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