Арестович высказался о необходимости монархии на Украине

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине необходимо установить монархию. Об этом сообщает РИА Новости.

"А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское – это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей", – заявил он.

Арестович также назвал монархическую Британию "не худшей страной мира". Он заявил, что монархия в Испании была восстановлена после правления Франциско Франко.

По его мнению, во Франции также есть "очень сильное движение" за возвращение монархии. Кроме того, Арестович вспомнил, что королевская династия Бельгии была выбрана лишь в 19 веке.

Ранее Арестович заявил о том, что Украина может лишиться поддержки США в 2024 году. При этом он высказал предположение, что Украина "справится" за 2023 год.

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