Три человека погибли при взрыве в ДК под Белгородом

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Три человека погибли в результате взрыва в доме культуры в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Еще 13 человек, по словам собеседника агентства, пострадали. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

О взрыве ранее в воскресенье сообщал ТАСС. Отмечалось, что инцидент произошел в в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое.

Причиной инцидента, по предварительным данным, стал пожар, который привел к детонации боеприпасов, хранившихся в здании ДК.

Первоначально сообщалось как минимум о 10 пострадавших из числа российских военнослужащих.

В октябре прошлого года пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области. Причиной возгорания стало попадание украинской ракеты. Огонь охватил один из резервуаров с остатками дизельного топлива.



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