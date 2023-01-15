Боеприпасы взорвались в доме культуры на хуторе Тоненькое под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Боеприпасы взорвались в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое произошел пожар. Внутри находились боеприпасы, они сдетонировали", – пояснил собеседник агентства.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 10 военнослужащих.

В октябре прошлого года пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области. Причиной возгорания стало попадание украинской ракеты. Огонь охватил один из резервуаров с остатками дизельного топлива.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!