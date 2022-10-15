Белгородский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе из-за острела

Фото: телеграм-канал “Настоящий Гладков’’

Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за обстрела произошел пожар – горит один из десяти резервуаров с остатками дизельного топлива. Остальные резервуары пустые, они не повреждены, однако, чтобы исключить возможное возгорание, их сейчас охлаждают водой.

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет", – уточнил Гладков.

Накануне Гладков сообщил о пожаре на подстанции после обстрела. Он пообещал, что последствия обстрела оперативно устранят. Для переключения на резервный источник питания потребовалось до четырех часов.

До этого Гладков сообщил о подрыве склада боеприпасов в Белгородском районе после обстрела со стороны ВСУ. Позже Следственный комитет РФ уведомил о погибших и пострадавших в результате данного инцидента.

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