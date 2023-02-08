ВСУ обстреляли район подстанции в Теткине под Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины совершили обстрел района подстанции в населенном пункте Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня вечером ВСУ обстреляли район подстанции в Теткине. Насчитали 8 прилетов", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, обстрел со стороны Украины привел к отсутствию электроснабжения в населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи. К восстановлению электричества привлекли ремонтные бригады.

О пострадавших в результате обстрелов со стороны украинской армии не сообщалось.

До этого ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино Курской области. Среди населения никто не пострадал, а здания получили значительные повреждения. В селах Николаево-Дарьино и Свердликово было нарушено электроснабжение.



Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино с украинской стороны

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