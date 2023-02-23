Скончался пилот самолета Су-25, разбившегося в Белгородской области

Фото: телеграм-канал Baza

Пилот самолета Су-25, разбившегося в Белгородской области, скончался, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования рухнул Су-25 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности.

Разрушений на земле нет. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Самолет Минобороны РФ упал в Валуйском районе Белгородской области. Ранее сообщалось, что пилот катапультировался. Ситуация находится под контролем властей.

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