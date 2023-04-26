В МО РФ подтвердили крушение МиГ-31 в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области при выполнении планового учебного полета. О происшествии рассказали в российском министерстве обороны.

"Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – уточнили в ведомстве.

Авария с военным самолетом произошла 26 апреля. По предварительным данным, у МиГ-31 загорелся один из двигателей, в результате чего он рухнул в озеро.

Очевидцы рассказали, что в районе падения самолета заметили двух парашютистов. Уточнялось, что истребитель упал в 10 километрах от города Мончегорска в районе острова Риж-Губа. На место случившегося направились оперативные службы.