18:19Происшествия
Опубликовано видео падения военного самолета в Мурманской области
На опубликованных кадрах видно, как охваченный огнем самолет падает за городской чертой.
Крушение самолета подтвердило Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, борт упал в безлюдном месте. Оба летчика смогли катапультироваться. Их эвакуировали при помощи вертолета поисково-спасательной службы.
По предварительным данным, у МиГ-31 загорелся один из двигателей, в результате чего он рухнул в озеро. Уточнялось, что истребитель упал в 10 километрах от города Мончегорска в районе острова Риж-Губа.
Ранее вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области. Сообщалось, что объект был предназначен для оказания экстренной медицинской помощи и принадлежал подразделению санитарной авиации.
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