Опубликовано видео падения военного самолета в Мурманской области

Видео: телеграм-канал 112

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области в ходе выполнения планового учебного полета. Видео падения борта появилось в телеграм-канале "112".

На опубликованных кадрах видно, как охваченный огнем самолет падает за городской чертой.

Крушение самолета подтвердило Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, борт упал в безлюдном месте. Оба летчика смогли катапультироваться. Их эвакуировали при помощи вертолета поисково-спасательной службы.

По предварительным данным, у МиГ-31 загорелся один из двигателей, в результате чего он рухнул в озеро. Уточнялось, что истребитель упал в 10 километрах от города Мончегорска в районе острова Риж-Губа.

Ранее вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области. Сообщалось, что объект был предназначен для оказания экстренной медицинской помощи и принадлежал подразделению санитарной авиации.