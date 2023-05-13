Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Подслушано Клинцы (region_32)"

Истребитель Су-34 упал в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается", – говорится в сообщении.

В экстренных службах добавили, что обстоятельства ЧП выясняются.

В субботу, 13 мая, в Брянской области в городе Клинцы также потерпел крушение вертолет Ми-8. В результате этого скончались два пассажира борта. Принадлежность вертолета устанавливается.

На метре крушения вспыхнул пожар. Специалисты провели работы по ликвидации возгорания в Клинцовском районе, огонь оперативно потушили.