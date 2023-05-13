14:15Происшествия
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области
Фото: телеграм-канал "Подслушано Клинцы (region_32)"
Истребитель Су-34 упал в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается", – говорится в сообщении.
В экстренных службах добавили, что обстоятельства ЧП выясняются.
В субботу, 13 мая, в Брянской области в городе Клинцы также потерпел крушение вертолет Ми-8. В результате этого скончались два пассажира борта. Принадлежность вертолета устанавливается.
На метре крушения вспыхнул пожар. Специалисты провели работы по ликвидации возгорания в Клинцовском районе, огонь оперативно потушили.
Читайте также