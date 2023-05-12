Военный вертолет Ми-28 упал в Крыму, оба летчика погибли

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военный вертолет Ми-28 упал в Крыму, оба летчика скончались. Об этом рассказали в российском министерстве обороны.

В ведомстве заявили, что причиной крушения вертолета стал отказ техники. На территорию происшествия была направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП.

"12 мая в 15:42 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта", – говорится в сообщении.

Вместе с этим в Минобороны подчеркнули, что в результате крушения на земле не было выявлено разрушений.

Ранее сообщалось, что два вертолета Apache американской армии разбились во время тренировочного полета на Аляске. Инцидент произошел недалеко от Хили. Более подробной информации о ЧП не приводилось.