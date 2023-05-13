Один человек пострадал при падении вертолета в Брянской области

Фото: телеграм-канал Mash

Один человек оказался пострадавшим в результате падения вертолета в городе Клинцы Брянской области. Женщину доставили в больницу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший – женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – подчеркнул он.

По словам главы регионы, также повреждения получили пять домов, комиссия по оценке ущерба начала работу. Кроме того, на место происшествия прибыли оперативные службы.

О крушении вертолета в Брянской области стало известно днем 13 мая. Предварительной причиной его падения является пожар двигателя. Также сообщалось, что люди, находившиеся на борту, скончались.

В экстренных службах добавили, что сейчас принадлежность вертолета устанавливается, данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что военный вертолет Ми-28 рухнул в Крыму. В результате этого оба летчика погибли. Причиной крушения вертолета стал отказ техники, заявили в российском военном ведомстве.

Погибших среди местного населения при падении вертолета Ми-8 в Брянской области не выявили