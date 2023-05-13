16:40Происшествия
Один человек пострадал при падении вертолета в Брянской области
Фото: телеграм-канал Mash
Один человек оказался пострадавшим в результате падения вертолета в городе Клинцы Брянской области. Женщину доставили в больницу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший – женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – подчеркнул он.
По словам главы регионы, также повреждения получили пять домов, комиссия по оценке ущерба начала работу. Кроме того, на место происшествия прибыли оперативные службы.
О крушении вертолета в Брянской области стало известно днем 13 мая. Предварительной причиной его падения является пожар двигателя. Также сообщалось, что люди, находившиеся на борту, скончались.
В экстренных службах добавили, что сейчас принадлежность вертолета устанавливается, данные о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что военный вертолет Ми-28 рухнул в Крыму. В результате этого оба летчика погибли. Причиной крушения вертолета стал отказ техники, заявили в российском военном ведомстве.
Погибших среди местного населения при падении вертолета Ми-8 в Брянской области не выявили
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