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Сражающийся на Украине американский наемник Джефф Джонс планировал рассказать своему отцу о миссии, которую якобы все остальные группы боялись выполнять. Однако в результате он погиб, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Его отец Говард Джонс заявил, что в день, когда 48-летний сын ушел на это задание, он отправил ему сообщение. В нем он пообещал, что расскажет о миссии, как только вернется обратно.

"Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа", – поделился отец наемника.

По данным СМИ, он так и не узнал какие-либо подробности этой миссии. Американский боевик погиб под Артемовском.

Ранее сообщалось, что наемники из США, которые сражались в зоне спецоперации на стороне Украины, признали мощь Вооруженных сил России. Один из них заявил, что его подразделение потеряло в боях с российской армией порядка 85% личного состава.

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