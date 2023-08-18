Американские наемники на Украине признали мощь ВС РФ – СМИ

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Американские наемники, которые сражались в зоне СВО на стороне Украины, признали мощь российской армии. Об этом пишет ABC News.

"Мы сражались против настоящих профессионалов", – сказал один из собеседников издания.

Так, другой военный признался, что его подразделение потеряло в боях с ВС РФ 85% личного состава.

Еще один наемник указал на плохую организацию наступательных операций ВСУ и недостаточную подготовку украинских военных. По его словам, в один день его отряд потерял три танка Leopard из-за приказа ехать по минному полю.

Ранее Forbes писал, что Киев отправил в бой последнее крупное подразделение из резерва ВСУ – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. В издании полагают, что из-за этого ВСУ окажутся в уязвимом положении на фоне начала российского наступления.



Украинские военные оценили количество мин перед российскими укрепрайонами – СМИ