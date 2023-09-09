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Британского наемника на Украине нашли в пруду со связанными руками – СМИ
Фото: depositphotos/zabelin
Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель наемника – его звали Джордан Чедвик. Британец был родом из графства Ланкашир, ранее он служил в шотландской гвардии.
"Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине", – заявил представитель МИД.
Согласно информации телеканала, Чедвик отправился на Украину с намерением вступить в "интернациональный легион".
Сообщается, что семья наемника узнала о его гибели 26 июня, тело Чедвика доставили на родину 7 августа.
Расследование причин его смерти запланировано на февраль.
Ранее стало известно, сколько зарабатывает вступивший в ВСУ иностранный наемник. По данным издания Bild, за участие в боевых действиях в месяц наемник получает примерно 2 000–2 500 евро.
До этого американские наемники назвали российских военных настоящими профессионалами. Один из наемников рассказал, что в ходе боевых действий его подразделение потеряло до 85% личного состава.
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