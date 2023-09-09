Британского наемника на Украине нашли в пруду со связанными руками – СМИ

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Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель наемника – его звали Джордан Чедвик. Британец был родом из графства Ланкашир, ранее он служил в шотландской гвардии.

"Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине", – заявил представитель МИД.

Согласно информации телеканала, Чедвик отправился на Украину с намерением вступить в "интернациональный легион".

Сообщается, что семья наемника узнала о его гибели 26 июня, тело Чедвика доставили на родину 7 августа.

Расследование причин его смерти запланировано на февраль.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает вступивший в ВСУ иностранный наемник. По данным издания Bild, за участие в боевых действиях в месяц наемник получает примерно 2 000–2 500 евро.

До этого американские наемники назвали российских военных настоящими профессионалами. Один из наемников рассказал, что в ходе боевых действий его подразделение потеряло до 85% личного состава.



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