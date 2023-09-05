Наемник из Колумбии был ликвидирован на Украине – СМИ

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Колумбийский наемник, воевавший на стороне ВСУ, был убит в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Алехандро Эррера Эвиа приехал на Украину в декабре 2022 года. Он был профессиональным военным, который ранее работал в прокуратуре и корпусе технических расследований.

Его семье сообщили о его гибели в начале сентября этого года, пишет издание.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает вступивший в ВСУ иностранный наемник. По данным издания Bild, за участие в боевых действиях в месяц наемник получает примерно 2 000–2 500 евро.

До этого американские наемники назвали российских военных настоящими профессионалами. Один из наемников рассказал, что в ходе боевых действий его подразделение потеряло до 85% личного состава.



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