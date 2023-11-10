ВС РФ нанесли 11 групповых ударов в зоне СВО за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ за последнюю неделю нанесли 11 групповых ударов с помощью высокоточного оружия и БПЛА по аэродромам, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", – сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что все вышеуказанные объекты были уничтожены.

Кроме того, за этот же период на южнодонецком направлении российские военные группировки "Восток" заняли выгодные позиции и отразили три атаки украинских солдат. При этом, как сообщили в Минобороны, потери ВСУ на данном участке достигли отметки в 800 военнослужащих. Также были ликвидированы танк, 12 боевых бронеавтомобилей и 22 машины.

"Нанесено огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", – отметили в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы, по информации Минобороны РФ, были уничтожены восемь полевых артиллерий и боевая машина РСЗО ВСУ. Также в районе населенного пункта Богатырь в ДНР был ликвидирован российскими военными склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады теробороны.

Ранее российская армия пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на южнодонецком направлении. По информации Минобороны РФ, диверсанты базировались вблизи населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь в ДНР.

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