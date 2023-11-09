ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ на южнодонецком направлении

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Российская армия пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, диверсанты базировались вблизи населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь в ДНР.

До этого диверсантов обнаружили на острове Алешкинском на херсонском направлении, а также у населенного пункта Ольшана Харьковской области. Огневым поражением российская армия ликвидировала до 20 военнослужащих и два военных автомобиля.



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