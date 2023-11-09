Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 14:30

Политика

ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ на южнодонецком направлении

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Российская армия пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, диверсанты базировались вблизи населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь в ДНР.

До этого диверсантов обнаружили на острове Алешкинском на херсонском направлении, а также у населенного пункта Ольшана Харьковской области. Огневым поражением российская армия ликвидировала до 20 военнослужащих и два военных автомобиля.

ВС РФ отразили 29 атак ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика