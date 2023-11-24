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Наемники из Дании, которые решили встать на сторону Украины, не смогут получить поддержки от своих властей. Об этом заявила обозреватель радио DR Нанна Нербю Хансен.

В связи с этим датских наемников по возвращении в свою страну ожидают долгие очереди за помощью от посттравматического стресса или психологической поддержкой.

Как добавила научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд, в Дании функционирует система регистрации ветеранов, которые вернулись из горячих точек, однако добровольцев из рядов украинской армии лишат к ней доступа.

Ранее офицер украинских войск Дмитрий Костюк рассказал, что многие иностранные наемники, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины, покидают страну, когда сталкиваются с ожесточенными боями.

До этого директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что Запад использует Украину для обкатки наемников из других государств. Он обратил внимание, что только в ЕС под главенством НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, в которых готовят боевиков для отправки на Украину.