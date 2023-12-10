ВС РФ подняли флаг России над Марьинкой

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

Вооруженные силы РФ подняли флаг России над Марьинкой в ДНР. В настоящее время штурмовые группы закрепляются и усиливают позиции, пишет RT.

"В ближайшей лесополосе и населенном пункте Георгиевка ведется разведка, выявляются и уничтожаются огневые точки противника, а также готовится почва для дальнейших действий. Сейчас 163-й полк находится почти у западного выезда из Марьинки", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что с 3 по 8 декабря российская армия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ на донецком направлении. Украинские войска потеряли более 1,5 тысячи военных, заявили в ведомстве.

Помимо этого, на данном направлении за прошедшую неделю были ликвидированы 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

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