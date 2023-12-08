Войска РФ отразили две атаки украинских сил в районе Клещеевки

Фото: Министерство обороны РФ

Российская группировка войск "Юг" отразила две атаки украинских войск в районе Клещеевки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Он добавил, что потери украинской армии при этом составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М-109 Palladin противника, две САУ "Акация", САУ 2С1 "Гвоздика", гаубицу Д-30, а также орудие М-119.

Ранее сообщалось, что российские подразделения отразили пять атак украинских штурмовых групп на купянском направлении. Потери ВСУ при этом составили до роты пехоты. Еще трое украинских солдат были взяты в плен.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолета – истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 76 дронов и другие объекты.

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