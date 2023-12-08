08 декабря, 05:27Политика
Войска РФ отразили две атаки украинских сил в районе Клещеевки
Фото: Министерство обороны РФ
Российская группировка войск "Юг" отразила две атаки украинских войск в районе Клещеевки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
Он добавил, что потери украинской армии при этом составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными.
Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М-109 Palladin противника, две САУ "Акация", САУ 2С1 "Гвоздика", гаубицу Д-30, а также орудие М-119.
Ранее сообщалось, что российские подразделения отразили пять атак украинских штурмовых групп на купянском направлении. Потери ВСУ при этом составили до роты пехоты. Еще трое украинских солдат были взяты в плен.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолета – истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 76 дронов и другие объекты.
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