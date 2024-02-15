Украинские военные считают сдачу Авдеевки ВС РФ вопросом времени – СМИ

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Украинские военнослужащие считают сдачу Авдеевки в ДНР российским войскам вопросом времени. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Украинские военные говорят, что то, что им придется сдать город, – лишь вопрос времени. В четверг военные заявили, что частичный отход уже начался", – написано в материале.

Солдат с позывным Витамин рассказал газете, что российские войска в данный момент успешно "оказывают давление", из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать.

Издание уточнило, что, когда его журналисты недавно были в районе Авдеевки, они видели направление новых украинских военнослужащих в город. Предполагается, что коксохимический завод, расположенный в Авдеевке, может стать "последним опорным пунктом" армии Украины, говорится в статье.

Ранее спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой сказал, что ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения под Авдеевкой. Он назвал ситуацию напряженной и динамической и добавил, что в городе на протяжении нескольких дней ведутся уличные боевые действия.

До этого СМИ писали, что украинская армия планирует задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать фронт в районе Авдеевки. Журналисты считают этот шаг неочевидным, поскольку ВСУ идут на огромный риск, приняв решение остаться и продолжить сражение.

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