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На вооружении украинской армии не осталось бронетехники. Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в интервью местным СМИ, передает РИА Новости.

Она также утверждает, что российская сторона знает о данной проблеме, в связи с чем ВС РФ "экономят" и свою бронетехнику.

Ранее СМИ писали о том, что критическая ситуация ВСУ на передовой на самом деле еще хуже, чем признают сами военнослужащие. В частности, по данным журналистов, украинские военные больше не смогут удерживать свои нынешние позиции, так как им не хватает артиллерийских боеприпасов.

О серьезной нехватке артиллерийских боеприпасов до этого сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, на один снаряд ВСУ приходится около 10 российских боеприпасов.

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