Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные столкнулись с серьезной нехваткой артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая получила информацию от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, по его словам, на один снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится около 10 российских боеприпасов, поэтому украинские военные ощутили явную нехватку вооружения.

Кроме того, украинские солдаты вынуждены сокращать количество используемых снарядов по причине прекращения поддержки со стороны США. В связи с этим ВСУ также бросают занимаемые ими позиции на передовой, поскольку не в состоянии больше сдерживать наступление Вооруженных сил РФ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не сможет предоставлять Киеву военную помощь, если на это не будет выделено дополнительных средств. По его словам, ВСУ уже сейчас ощущают дефицит боеприпасов из-за прекращения поставок.

До этого СМИ писали, что украинские войска из-за нехватки солдат и боеприпасов "отдали инициативу" российской армии. Один из украинских лейтенантов заявил, что главная задача ВСУ на сегодня состоит в сдерживании имеющихся позиций, поскольку ресурсов для наступления недостаточно.



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