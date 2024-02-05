05 февраля, 05:22Политика
ВСУ отдали инициативу армии РФ из-за нехватки людей и боеприпасов – СМИ
Фото: министерство обороны РФ
Украинские войска из-за нехватки солдат и боеприпасов "отдали инициативу" российской армии. Об этом сообщает издание The New York Times.
К примеру, бойцы ВСУ вынуждены экономить артиллерийские снаряды. На Украине также наблюдается острая нехватка комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.
Один из украинских лейтенантов заявил газете, что главная задача ВСУ на сегодня состоит в сдерживании имеющихся позиций, поскольку ресурсов для наступления недостаточно.
В артиллерийских подразделениях ВСУ сообщили журналистам, что на некоторых участках фронта российские солдаты могут выпускать в пять раз больше снарядов, чем украинцы.
Ранее зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев подтвердил, что ситуация для украинской армии стала критической из-за нехватки боеприпасов.
До этого директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление ВС РФ с самого начала спецоперации. Предстоящие два–три месяца станут самыми опасными для Украины с точки зрения обстановки на фронте, добавил политолог.
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