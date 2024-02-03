Два украинских бойца сдались в плен на краснолиманском направлении

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Два украинских военнослужащих сдались в плен российским солдатам на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука.

Он также рассказал, что артиллерия и авиация группировки поразили на данном направлении более 140 целей ВСУ за сутки. Потери противника составили до 270 солдат.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы ликвидировали ракетный комплекс NASAMS иностранного производства и два склада горючего украинской армии.

До этого российские подразделения успешно отразили две контратаки украинских штурмовых групп на купянском направлении. В результате противник был вынужден отойти в западном и юго-западном направлениях.

Украинские военные сдаются в плен после приказов удерживать позиции без снарядов