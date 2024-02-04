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Ситуация для украинской армии стала критической из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев в эфире украинского телеканала. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Чернев, Киев всячески пытается довести до сведения США информацию о том, в каком бедственном положении находятся ВСУ, чтобы добиться дополнительной помощи от Запада.

"Мы пытаемся доносить через медиа США, что это критическая уже ситуация становится на поле боя у нас из-за нехватки снарядов", – отметил Чернев.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на то, что новый пакет помощи Киеву будет согласован в ближайшее время. Он подчеркнул, что вопрос продолжения военной поддержки Украины имеет непосредственное значение для безопасности Евросоюза.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар украинской армии по Лисичанску, заявила, что европейские граждане должны знать, что их налоги используются для закупки смертоносных систем вооружений и их отправки Киеву, который при помощи них убивает мирных жителей.