Решение Байдена по СПГ стало подарком для Путина – СМИ

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Американский лидер Джо Байден преподнес подарок президенту РФ Владимиру Путину, запретив экспорт СПГ. Об этом сообщает Foreign Policy.

"Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, все более зависящих от американских энергоносителей. Приостановка вызвала ужас во всем мире", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, президент США своим решением ослабил глобальную энергетическую безопасность и подорвал усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от энергоносителей РФ. Последнее стало подарком для Путина, говорится в статье.

Также журналисты добавили, что в Европе и Азии высказались против приостановки, отметив, что данная мера может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей.

Ранее аналогичное мнение выразил и сенатор-республиканец Тед Круз. По его словам, американские власти пошли на такие меры из-за ситуации с изменением климата. Круз назвал такой ход "субсидией Путину от Байдена", так как теперь Европе придется покупать газ у Москвы вместо Вашингтона.