ЕС накачивает общество заявлениями о войне с РФ для создания образа врага – Песков

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Страны Европы накачивают своих граждан сообщениями о вероятной войне с российской стороной, так как им необходимо дальше создавать врага. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов", – сказал он.

Песков добавил, что выделенные Украине 50 миллиардов евро будут ощутимы на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике государств ЕС.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделяемые 50 миллиардов евро Киеву будут направлены на поддержание экономики страны. При этом он уточнил, что баланс сил в зоне боевых действий не перераспределится в пользу Украины.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что договоренность по новому пакету помощи будет достигнута в ближайшее время. Он добавил, что главы МИД государств Евросоюза сошлись во мнении, что поддержка Украины должна продолжаться.