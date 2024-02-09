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Критическая ситуация у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой на самом деле еще хуже, чем признают сами военнослужащие. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы.

Так, по информации газеты, украинские военные больше не смогут удерживать свои нынешние позиции, так как им не хватает артиллерийских боеприпасов из-за отсутствия помощи со стороны союзников Украины, включая западные страны.

"Задержка помощи со стороны конгресса (США) рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву", – уточнил один из высокопоставленных военных чиновников США.

При этом другой высокопоставленный европейский дипломат заявил, что угроза дефицита военной помощи стала "главной обеспокоенностью" в первой половине этого года. Кроме того, он выразил обеспокоенность во время разговора с украинскими командирами из-за того, что они знали о ситуации, в рамках которой "пострадают и им будет очень трудно добиваться успеха".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США не смогут больше поставлять Украине военную помощь, если на это не будет выделено дополнительных средств. По его словам, ВСУ уже сейчас ощущают нехватку снарядов из-за прекращения поставок.

СМИ также сообщали, что ВСУ из-за дефицита военных и боеприпасов "отдали инициативу" ВС РФ. Один из украинских лейтенантов заявил, что главная задача украинских военнослужащих состоит в сдерживании имеющихся позиций, так как ресурсов для наступления недостаточно.



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