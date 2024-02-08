Вашингтон может заставить ЕС платить за американское оружие для Киева – СМИ

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Американская сторона может заставить Евросоюз платить за оружие США для отправки его в зону боевых действий. Об этом пишет издание The New York Times.

По данным газеты, это произойдет на фоне помощи Киеву со стороны Вашингтона и провала проекта американского лидера Джо Байдена в конгрессе по передаче помощи Украине.

"Помощники Байдена пытаются придумать, как платить за оружие, если конгресс останется парализованным... (есть вариант. – Прим. ред.) заставить европейские страны платить за американское оружие и отправлять его на Украину", – говорится в сообщении.

В администрации президента США также изучают вариант "комплексного обмена" оружием ЕС и Штатов на примере Японии и Южной Кореи, которые передали свои артиллерийские снаряды американской стороне, говорится в статье.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ВСУ без помощи ЕС будут использовать водные пистолеты. Такую мысль он озвучил в ходе пленарной сессии Европарламента, где обсуждалась помощь Украине. Некоторые депутаты ЕП во время дискуссий выступили против поставок оружия украинской стороне.

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