ВСУ задействуют одно из лучших подразделений для удержания Авдеевки – СМИ

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Вооруженные силы Украины планируют задействовать одну из лучших бригад для удержания фронта в районе подконтрольной Киеву Авдеевки. Об этом пишет журнал Forbes.

По оценкам журналистов, этот шаг является неочевидным, так как, решая остаться и продолжать сражаться на опасном участке фронта, ВСУ идут на огромный риск.

В СМИ заявили, что перестановки в высшем военном командовании Украины могут сигнализировать о намерении президента страны Владимира Зеленского бороться за населенный пункт "даже высокой ценой".

Между тем немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге уверен в ухудшении обстановки в районе Авдеевки для ВСУ. Он считает, что нехватка артиллерийских снарядов для украинских войск становится все более очевидной.

2 февраля экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В ходе совещания обсуждался вопрос о фортификации, а также о скорости выпуска снарядов. В свою очередь, украинский лидер выразил благодарность бойцам и заявил о работе над получением военной мощи для армии.

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