Депутат Затулин заявил, что Залужного уволили из-за роста популярности и неудач на фронте

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по двум причинам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Первая – господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности и это конечно главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", – рассказал он.

Второй же причиной Затулин назвал изменение характера боевых действий. Он отметил, что Залужный отвечал за контрнаступление ВСУ, которое провалилось, однако большинство граждан Украины не ставит ему это в вину. Однако, считает Затулин, украинским властям нужно было найти "козла отпущения", которым и стал Залужный.

8 февраля Залужный был отправлен в отставку с должности главкома ВСУ. Его место занял Александр Сырский, который до этого руководил сухопутными войсками.

Иностранные СМИ подметили, что украинские солдаты уже дали новому главкому прозвища Мясник и Генерал 200 из-за огромного количества потерь, которые понесли ВСУ под его руководством. Один из украинских капитанов указал на то, что назначение Сырского на пост является плохим решением.



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