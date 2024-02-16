В ВСУ заявили, что готовятся к разным сценариям под Авдеевкой

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Вооруженные силы Украины готовы к любому исходу во время боевых действий под Авдеевкой. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск украинской армии "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", – цитирует его РИА Новости.

Вместе тем Тарнавский назвал обстановку на этом направлении сложной, но контролируемой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка в скором времени может перейти под контроль ВС России. Подобное положение дел обусловлено недостатком боеприпасов у ВСУ, отметил он.

Аналогичное мнение звучало и в иностранных СМИ. Отмечалось, что украинские бойцы считают сдачу Авдеевки в ДНР российским войскам вопросом времени. По словам некоторых солдат ВСУ, частичный отход украинских войск уже начался.

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