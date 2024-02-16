16 февраля, 11:54Политика
В ВСУ заявили, что готовятся к разным сценариям под Авдеевкой
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Вооруженные силы Украины готовы к любому исходу во время боевых действий под Авдеевкой. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск украинской армии "Таврия" Александр Тарнавский.
"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", – цитирует его РИА Новости.
Вместе тем Тарнавский назвал обстановку на этом направлении сложной, но контролируемой.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка в скором времени может перейти под контроль ВС России. Подобное положение дел обусловлено недостатком боеприпасов у ВСУ, отметил он.
Аналогичное мнение звучало и в иностранных СМИ. Отмечалось, что украинские бойцы считают сдачу Авдеевки в ДНР российским войскам вопросом времени. По словам некоторых солдат ВСУ, частичный отход украинских войск уже начался.
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