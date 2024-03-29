Сдавший квартиру исполнителям теракта в "Крокусе" Касимов обжаловал свой арест

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Алишер Касимов, который сдал квартиру исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле", обжаловал свой арест. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Уточняется, что в суд на постановление Басманного суда столицы о заключении Касимова под стражу поступила апелляционная жалоба.

Также ранее один из обвиняемых – Аминчон Исломов – обжаловал свой арест. Позже точно так же поступил и отец Аминчона Исроил.

Теракт в "Крокусе" случился вечером 22 марта. Вооруженные преступники зашли в здание, стали стрелять по людям, а затем устроили пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 143 человека, еще 382 пострадали.

Силовики задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых террористов, которых Басманный суд отправил в СИЗО до 22 мая. Также суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем арестовал Касимова.

28 марта СК России смог найти и задержать еще одного подозреваемого, участвовавшего в финансировании террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленника.