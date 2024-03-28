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28 марта, 17:45

Происшествия

74 пострадавших во время теракта в "Крокусе" продолжают лечение в больницах

74 пострадавших во время теракта в "Крокусе" продолжают лечение в больницах

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Из больниц Москвы и области, а также федеральных учреждений уже выписали 90 пострадавших при теракте в "Крокусе". Еще 74 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей.

Как рассказал Сергей Собянин, для приема пациентов в столичных больницах привлекли больше 100 сотрудников скорой помощи и Центра медицины катастроф, а также свыше 700 врачей и медсестер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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