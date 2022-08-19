Эксперты рассказали, чем для компаний обернется отключение смартфонов в РФ

Россиянам грозит полное отключение всех смартфонов, допустила президент группы компаний InfoWatch, председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская. По ее мнению, этот шаг может стать еще одним элементом кибервойны Запада против РФ. Останутся ли россияне без функционирующих смартфонов – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гипотетически

У стран Запада есть все, чтобы отключить смартфоны в России, рассказала Наталья Касперская в беседе со "Звездой". Прекращение работы устройств в РФ она назвала "элементом кибервойны против нас".





Наталья Касперская президент группы компаний InfoWatch, председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна.

При этом, по словам Касперской, отключение даже всех смартфонов в России не повлечет за собой полного обрушения инфраструктуры. В качестве альтернативы останутся такие способы связи, как кнопочные телефоны и электронная почта. При этом лучшей защитой от подобных действий должно стать импортозамещение, заключила она.

В целом зарубежные компании уже постепенно ограничивают функционал смартфонов в России. К примеру, на устройства, которые работают на платформах iOS и Android, нельзя скачать приложения сразу нескольких крупных отечественных банков и авиаперевозчиков.

Кроме того, в Google Play заблокировано скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей. По этой причине Минцифры РФ вместе с IT-компаниями работают над альтернативными платформами.

Ранее глава ведомства Максут Шадаев уже анонсировал, что отечественный маркетплейс с российскими приложениями заработает на устройствах на Android. Создать такую площадку для iOS сложнее из-за более закрытой архитектуры операционной системы (ОС). Apple поддерживает связь с Минцифры, поэтому Шадаев выразил надежду, что iPhone в России "в кирпич не превратятся".

Покупатели не поймут

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с Москвой 24 согласился, что техническая возможность отключить все смартфоны в России есть. По его словам, уязвимы все гаджеты, которые подключены к интернету.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Ничего нового в этом нет. Так же как и в Apple, Android владеет всем, что есть на смартфоне. А ей владеет Google. Любой телефон, который подключен к интернету, может быть отключен этой операционной системой. Защититься от этого можно, только если не выходить в Сеть.

В России подавляющее число смартфонов работает на платформах iOS и Android. Гаджетов с другими операционными системами на рынке сейчас практически нет, уточнил Кусков. "Есть еще старые Windows Phone, Simbian. Но это фактически доли процентов", – добавил специалист.

Он согласился, что защититься от подобных угроз поможет собственная операционная система для смартфонов. Однако ее разработка пока только ведется, заключил Кусков.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Урван Парфентьев считает, что отключение устройств может обернуться для владельцев ПО потерей пользователей не только в РФ, но и в других странах. Покупатели просто не захотят связываться с устройствами, которые до конца им не принадлежат, уверен он.

"Вопрос в том, что в какой-то момент поставщик ПО может перекрыть кислород. Например, просто взять и без предупреждения аннулировать аккаунт. Потеряется электронная почта без возможности восстановления, контакты, в общем, все. Функции программы, которой пользуется владелец смартфона, могут быть просто заблокированы", – рассказал Парфентьев.



Урван Парфентьев эксперт по кибербезопасности Такой поступок – это гигантские репутационные потери. Пользователь просто испугается.

Он подчеркнул, что в таком случае если юзеры и не откажутся от покупки, то могут отправиться искать другого производителя, которого посчитают более надежным. И если это по той или иной причине невозможно, пользователи просто начнут требовать юридические гарантии, которые нельзя было бы нарушить, резюмировал эксперт.