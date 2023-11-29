Москвичей предупредили о небольшом снеге, гололедице и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В среду, 29 ноября, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег, местами умеренный. На дорогах возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от минус 3 до минус 5 градусов, а в Подмосковье – от минус 2 до 7 минус градусов.

Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вечером 29 ноября в Москве ожидается сильный снегопад, который продлится до вечера 30 ноября, из-за чего в столице образуется снежный покров в размере 25–30 сантиметров.

До этого в центре погоды "Фобос" рассказали, что снегопад, накрывший Москву 27 ноября, стал самым сильным в этом месяце за последние 11 лет. Так, высота снежного покрова составила 21 сантиметр.

"Атмосфера": небольшой снегопад ожидается в Москве 29 ноября