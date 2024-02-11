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11 февраля, 06:33

Общество

Москвичам рассказали о погоде 11 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 11 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. На дорогах гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов мороза, в области – от 6 до 11 градусов мороза.

Скорость юго-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о ледяном дожде, который ожидается в городе в понедельник, 12 февраля. На фоне непогоды в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптики также сообщили, что с начала следующей недели в Москву придет потепление. Температура воздуха будет колебаться от минус 3 до минус 1 градуса.

Желтый уровень погодной опасности в Москве объявили из-за гололедицы до 11 февраля

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