Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена

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Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

По заявлению Трампа, введенный режим поможет обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена.

"Сегодня президент Дональд Трамп <...> распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Церемония вступления нового президента в должность должна пройти 20 января.

В администрации Трампа отметили, что введение режима ЧС поможет министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям совместно противодействовать возможным угрозам. Кроме того, ведомства смогут организовать местному населению подходящую помощь.

Ранее власти города Вашингтон продлили действие режима чрезвычайной ситуации до 21 января. Такое решение приняла мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер.

6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах президента США. По его словам, он не намерен сдаваться.

После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.