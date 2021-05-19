Известный голливудский актер Билли Портер признался, что заражен ВИЧ

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Актер Билли Портер, известный по сериалам "Поза" и "Американская история ужасов", признался, что является ВИЧ-положительным. Об этом сообщает "Газета.ру".
Портер рассказал, что каждые полгода делал тест на вирус иммунодефицита, но в 2007 году, когда он решил пройти обследование из-за подозрительного прыща, результаты оказались положительными. Из-за чувства стыда ему пришлось скрывать диагноз 14 лет.
По словам звезды, после признания ему стало легче. Сейчас он раз в три месяца посещает врача и принимает медикаменты, которые позволяют вести обычную жизнь.
"И это случилось в правильное время. Все мои мечты сбываются сразу. Я сыграю фею-крестную в "Золушке". У меня выходит новый альбом. Выходят мемуары. "Поза". Я снимаю свой первый фильм. И стараюсь жить настоящим", – сказал актер.
Портер также сыграет роль феи-крестной в новой "Золушке", ее выход запланирован на сентябрь, но в Сети уже появились первые кадры экранизации.
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