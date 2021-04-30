Авербух и Арзамасова станут родителями

Фото: instagram.com/averbukhofficial

Актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух ждут ребенка.

Пара поженилась в декабре 2020 года. О пополнении в семье рассказал сам спортсмен.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали разоблачать бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", – написал Авербух в Instagram под видео с супругой.

Для 26-летней Арзамасовой ребенок станет первым, а у 47-летнего Авербуха уже есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.