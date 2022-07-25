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Шоу-бизнес

16:31

Китайского актера признали самым красивым мужчиной в мире

шоу-бизнес

Фото: ТАСС/Zuma

Китайский актер, участник группы X-nine Сяо Чжань стал самым красивым мужчиной в мире в 2022 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Nubia Magazine.

30-летний Сяо Чжань получил около 2,2 миллиона голосов за пять месяцев опроса. За китайского актера проголосовали жители 189 стран. В общей сложности в опросе приняли участие 4 миллиона человек.

Сяо Чжань снялся в 13 китайских сериалах, среди которых "Клятва любви", "Боевой континент" и "Козырные войска".

Ранее американская певица и актриса Леди Гага заявила, что хотела завершить карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем. Некоторое время она пребывала в депрессивном состоянии, которое и стало поводом для мыслей о прощании со сценой. Артистка подчеркнула, что на решение продолжить карьеру повлияли ее фанаты.

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