На юго-востоке Москвы спасли экзотическую обезьяну, сбежавшую от хозяина

Фото: телеграм-канал "112"

На юго-востоке Москвы экзотическая обезьяна сбежала от хозяина и забралась на дерево. Спасать примата пришлось спасателям МЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники МЧС России спасли обезьяну, которая убежала от хозяина в Москве и была снята с дерева. Ее могут забрать в центр реабилитации для животных, если она не нужна владельцу, сообщил начальник отдел сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

"Если она владельцу не нужна, заберем", – заявил Бурмистров.

Он отметил, что примат убежал от хозяина несколько дней назад. Владелец пытался поймать обезьяну самостоятельно, однако безуспешно. После этого, по словам Бурмистрова, он попросил спасти обезьяну, но при этом отметил, что самому она больше не нужна.

"Позвонил в МЧС со словами: что хотите с ней делайте, мне она вроде как не нужна. Мы так тоже не работаем, и до нас заявки не дошли, заявки были в спасрезерве", – Бурмистров.

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