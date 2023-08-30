На саммите G20 в Нью-Дели делегатов защитят от агрессивных макак необычным способом

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Власти Нью-Дели для защиты делегатов, приезжающих на саммит G20, поставят в городе картонные фигуры обезьян-лангуров, чтобы обмануть агрессивных макак-резусов. Об этом заявили в Hindustan Times.

Макаки стараются обходить стороной лангуров, поэтому их картонные фигуры должны отпугнуть резусов. Для правдоподобности около 40 нанятых рабочих будут подражать крикам этих обезьян. Если эта идея не сработает, то специалисты придумают дополнительные способы защиты.

Эти меры необходимы для того, чтобы удержать макак вдали от отеля, где поселят делегации, участвующие в саммите.

По информации источника, с недавних пор макаки стали чаще нападать на людей. После нескольких трагических случаев их начали релоцировать в спецприют для диких животных. Но в мае 2023 года резусов убрали из перечня охраняемых видов, поэтому они автоматически попали в категорию с бродячими собаками и кошками.

Ранее сообщалось, что Россию в Индии на встрече лидеров G20 представит глава МИД Сергей Лавров. Он отправится туда по поручению Владимира Путина.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров