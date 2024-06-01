Пассажирам столичного транспорта продолжают бесплатно раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирам столичного транспорта продолжают бесплатно раздавать воду из-за сильной жары, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В Москве сохраняется жаркая погода. Мы бесплатно раздаем воду. Заботимся о комфорте пассажиров Московского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Получить воду можно на станциях "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская", "Выхино", а также на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Южные ворота" и "Северные ворота"

Также можно взять бутилированную воду на Ленинградском вокзале и станциях Ховрино, Сходня и Зеленоград-Крюково.

ЦППК раздает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станция Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная и Мытищи.

"Аэроэкспресс" предлагает бесплатную бутилированную воду пассажирам в своих экспресс-автобусах. В то же время отмечается, что в поездах, автобусах и терминалах перевозчика комфортную температуру поддерживают системы климат-контроля.

На причалах регулярного речного электротранспорта и в электросудах работают системы климат-контроля. На самих электросудах стоят кулеры с водой.

Сотрудники метро каждый день замеряют температуру на станциях и при необходимости корректируют режим работы вентиляции. Сейчас она работает в летнем режиме.

В субботу, 1 июня, воздух в городе прогреется до 30 градусов. В воскресенье, 2 июня, столбики термометров будут на уровне 27–29 градусов. В этот день тоже прогнозируются осадки. Днем в понедельник, 3 июня, температура будет колебаться в диапазоне 25–27 градусов. Дожди из Москвы не уйдут. К середине недели показатели снизятся до 20–25 градусов.